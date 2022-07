Macierewicz: To się nie łączy z polityką bezpieczeństwa energetycznego Polski

Piotr Naimski poinformował w środę, że otrzymał dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i „wszystko blokuję”. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" – przekazał w mediach społecznościowych zdymisjonowany polityk.

Macierewicz: Dymisja Naimskiego to błąd

Macierewicz, który również był ważnym członkiem obalonego w 1992 r. rządu Jana Olszewskiego, został poproszony o komentarz do sprawy na antenie Telewizji Republika. Prowadzący Łukasz Jankowski zapytał go, jak rozumieć usunięcie ze stanowiska Naimskiego i jak to się łączy z polityką bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Nie wiem jak to rozumieć i to się nie łączy z polityką bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odwrotnie – odpowiedział Macierewicz, dodając, że Naimski co najmniej od 1992 roku zajmował się tym tematem i jest osobą o olbrzymich zasługach w tej materii.

– Myślę, że to bardzo istotny błąd. Nie wiem czym spowodowany, zwłaszcza, że w sytuacji kryzysu energetycznego i zagrożenia energetycznego nie tylko ze strony Rosji, ale przecież obecnie także ze strony Niemiec i UE. Dlatego, że Niemcy bardzo jasno żądają, żeby im służyć w wymiarze energetycznym. Żeby Polska, która m.in. dzięki ministrowi Naimskiemu ma bezpieczeństwo energetyczne zagwarantowane, przekazywała to, czego Niemcy zażądają – ocenił Macierewicz.

Poseł podkreślił, że nie rozumie dlaczego doszło do dymisji i ma nadzieję, że ten błąd zostanie szybko naprawiony.

Nieoficjalnie: Blokował fotowoltaikę

"Jednym z głównych zarzutów wobec Piotra Naimskiego jest nieprzygotowanie sieci przesyłowej. Właśnie to jest jednym z głównym problemów, które stoją na drodze do dalszego dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Chodzi o fotowoltaikę, którą coraz więcej ludzi chce zakładać" – miał powiedzieć informator portalu polskatimes.pl.

