"Kompletne ignorowanie problemu". Fogiel uderza w PO

Podczas wspólnej konferencji prasowej z rzecznikiem rządu, Radosław Fogiel przekonywał, że przedstawiony przez rząd projektu ustawy o wzmocnieniu bezpieczeństwa gazowego zwiększy odporność Polski na problemy z dostępnością gazu na rynku europejskim. Nowe przepisy mają umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie zdolnościami magazynowymi.

– Wszystko po to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa braku tego gazu – powiedział Fogiel.

Polska niezależna od rosyjskiego gazu

Polityk wskazał, że wraz z końcem roku Polska całkowicie uniezależni się od dostaw gazu z Rosji. Będzie to możliwe dzięki wygaśnięciu kontraktu gazowego podpisanego za czasów rządów PO-PSL z Gazpromem.

– Nasza sytuacja jest w tym względzie dużo lepsza niż wielu krajów europejskich, co oczywiście nie rozwiązuje problemu, bo jak dobrze wiemy, zła sytuacja wielu krajów europejskich ma często wpływ na inne podejmowane przez nie decyzje – powiedział rzecznik PiS.

Ważnym źródłem dostaw gazu do Polski będzie gazociąg Baltic Pipe, który niebawem rozpocznie swoją działalność. Fogiel wskazał, że poprzednie rządy nie przykładały zbyt dużej uwagi do budowy tej strategicznej infrastruktury.

– Nasi poprzednicy niefrasobliwie podchodzili do spraw bezpieczeństwa energetycznego Polski. Baltic Pipe, projekt, który zakończy się jesienią tego roku, który zapewnia gaz z kierunku norweskiego, który był rozpoczęty już na początku lat 2000, następnie rząd SLD go przerwał. Ponowna próba rządu PiS w latach 2005-2007, niestety, ponieważ dwa lata to za mało na zrealizowanie takiego projektu – powiedział.

Rzecznik PiS jako drugie źródło dostaw gazu wskazał eksploatowane przez PGNiG złoża w norweskim Szelfie, które mają znacząco wpłynąć "na nasze bezpieczeństwo energetyczne".

Problemy Niemiec

Fogiel odniósł się także do gazociągów Nord Stream 1 i 2, które stały się powodem problemów niemieckiego rządu. Przypomnijmy, że po 10 dniach przerwy związanej z pracami konserwatorskimi, rosyjski gaz ponownie zaczął płynąć do Niemiec. Mimo to, w Berlinie nie ustają obawy o możliwość bycia szantażowanym przez Kreml.

Rzecznik PiS przypomniał, że polscy politycy wielokrotnie mówili, że "Nord Stream 1 i 2 to niebezpieczne projekty dla Europy".

– Wypowiedzi naszych konkurentów politycznych jasno wskazują na kompletne ignorowanie problemu albo udawanie, że on nie istnieje, ponieważ był w interesie silniejszych graczy europejskich. Radosław Sikorski mówił, że błędem było, że Polska nie przyłączyła się do Nord Stream 2. Czyli de facto błędem miało być nie dorzucenie się do funduszu składkowego na zakup sznura, który nam groził – powiedział Fogiel.

