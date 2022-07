Czarodziejskie Góry Literatury

Nasza pani noblistka raczyła stwierdzić na jednym z paneli Festiwalu Góry Literatury, że „nie pisze dla idiotów” i nie chce, by jej książki „trafiły pod strzechy”. Zaiste, śmiałe to wyznanie, daleki strzał – i niejednego ustrzelonego królika można by z tego kapelusza wyciągnąć.