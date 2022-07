Sąsiedzka przysługa

Stało się to w minionym tygodniu w nocy z poniedziałku na wtorek. Szczęśliwa Honka postanowiła uczcić to ważne wydarzenie, nie przewidziała jednak, że jej świętowanie może przeszkadzać sąsiadom. Na Instagramie, pod wpisem, w którym Honorata ekscytuje się swoim sukcesem, głos zabrał jej sąsiad. „Ja nie mam dobrych wspomnień z tą piosenką. Jest 8 rano we wtorek, więc Ty pewnie odsypiasz nocną premierę »Wulkanu«. Ale ja jestem w pracy, do której musiałem wstać, choć po tym, jak nap..... lający z Twoich głośników »Wulkan« mnie obudził, nie mogłem zasnąć do 3.00 w nocy. Honorata, przecież obok Ciebie mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Pomyślałaś o tym? Dla anonimowych ludzi w Internecie piękne zdjęcia i storiski, a ludzi, z którymi żyjesz przez ścianę, którzy mówią Ci »dzień dobry«, jak wychodzisz z Osjaną na spacer, którzy przynoszą Ci paczki, jak kurier pomyli adres, masz gdzieś? [...] Pozdrawiam, sąsiad z góry, który nie chciał się w nocy z Tobą bawić, tylko musiał walić w Twoje drzwi, żebyś przestała budzić pół Warszawy” – napisał wściekły sąsiad.