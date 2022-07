Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

I tenże nowy klub, przedstawiając Lewandowskiego, napisał o nim, iż jest on „German striker” (dla podkarpacia – „niemieckim napastnikiem”).

Of kors w tym kraju zapanowało wielkie oburzenie, iż jak to, nasz skarb narodowy, Polaka rodaka, jako Niemca przedstawiać? Jak to możliwe, jak on nasz, z tego kraju?

Otósh naszym zdaniem był to ze strony Hiszpanów całkiem miły gest, iż wiadomo, że korzystniej być za granicą odbieranym jako Niemiec niż jako Polak. Sami tego doświadczyliśmy i było nam przyjemnie.