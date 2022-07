PiS przegrywa z KO. Kaczyński ocenił głośny sondaż

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska – wynika z sondażu Kantar Public. To pierwsze takie badanie od lat. Z badań Kantar Public wynika, że do Sejmu weszłoby łącznie sześć ugrupowań.

Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji w Kórniku odniósł się do głośnego sondażu. Prezes PiS nie krył swojego sceptycyzmu. Polityk powiedział, że była to odpowiedź na inne badanie, w którym PiS wygrywa wybory z dużą przewagą nad konkurencją.

– To jest sondaż, który przygotowała jakaś grupka, która funkcjonuje przy młodzieżówce PO i to była reakcja na sondaż, gdzie my mamy 39 proc., Kukiz, który jest z nami, ma 2 proc. czyli razem to 41 proc., a Konfederacja, która nie jest z nami, ale nie jest też z nimi, ma 9 proc. 27 proc. ma PO, 10 proc. ma Hołownia. Łatwo podliczyć, że ta prawa strona ma więcej niż ta lewa – mówił polityk na konwencji. – Natychmiast zaraz później ukazał się sondaż, z którego wynikało, że my mamy o 10 proc. mniej niż naprawdę mamy – dodał prezes PiS.

Kaczyński w dalszej części swojej przemowy podważał wiarygodność badań. – Szanowni Państwo, na tej zasadzie my też możemy założyć studio badawcze i na przykład ogłosić wynik, w którym mamy 60 proc. i napisać do Orbana, że słuchaj, miałeś tylko 53 proc., słaby jesteś – stwierdził.

Sensacyjny sondaż. KO wyprzedza PiS

Koalicja Obywatelska może liczyć na 27 proc. poparcia – wynika z sondażu. Do wzrost aż o 4 pkt. poparcia w ciągu zaledwie miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 26 proc. respondentów. To oznacza spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzednich badań.

To pierwszy taki wynik od lat. Odkąd w 2015 roku PiS przejęło władzę, pozostawało bezsprzecznym liderem polskiej sceny politycznej.

