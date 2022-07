Klimat – ludobójca

Tak przynajmniej interpretują upał media w Hiszpanii oraz władza mówiąca wprost o tym, że notowane od kilkunastu dni nawet setki zmarłych dziennie to sensu stricto ofiary zmian klimatycznych.

Jakbym ja się wczoraj urodziła, to może bym i uwierzyła. W to, że mamy parę stopni cieplej, nikt nie wątpi, lecz że służy to kręceniu ideologicznego bicza na Europejczyków – to już inna sprawa.