Czwarte życie Maćka

Z przyjemnością do nich wróciłem, odkryłem też nowe. I gorąco rekomenduję zbiór przygotowany przez Bartosza Kurca. To wspaniały hołd dla Maćka, dokumentujący jego czwarte życie.

Wymieńmy trzy pozostałe. Oczywiście pisarz, autor „Twarzą ku ziemi” i znakomitej „Burzy”. Oczywiście redaktor „Fantastyki” i „Nowej Fantastyki”, odkrywca i promotor niezliczonych talentów literackich. Trzecie życie to już krytyk filmowy – przenikliwy, przekorny, błyskotliwy, zakochany w kinie. Czwarte życie to związki Parowskiego ze światem komiksu. Dopiero z pewnej perspektywy widać, jak ważną był w nim figurą. Wypromował komiks na łamach „Fantastyki”, odnosił sukcesy jako scenarzysta (od „Funky’ego Kovala” do „Wiedźmina”), opisywał, obserwował i inspirował do rozmaitych działań tworzące się dopiero na przełomie PRL i III RP środowisko.