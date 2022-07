Semka: Doszło do starcia Naimskiego z Morawieckim

Piotr Semka (Do Rzeczy)

Między premierem Morawieckim a Piotrem Naimskim doszło do starcia w paru ważnych sprawach i to zadecydowało o jego dymisji – powiedział Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy".

Pytany w Polsat News o badanie Kantar Public, zgodnie z którym Koalicja Obywatelska wygrywa z PiS jednym punktem procentowym (27:26), Semka podkreślił, że "na razie to jeden sondaż i należy poczekać na kolejne". – Wtedy będziemy mogli mówić, czy wyborcy rzeczywiście widzą korelację między inflacją a sprawnością rząd – dodał. W jego ocenie Platforma Obywatelska "powinna wytłumaczyć, jaką inną taktykę by przyjęła" w sprawie wzrostu cen. – Nie bardzo wiem, kto jest teraz przedstawicielem ekspertów ekonomicznych PO, bo od czasu powrotu Tuska takiej osoby nie widzę, nie było żadnej konferencji prasowej – podkreślił. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "temat inflacji jest efektowny, bo z jednej strony ludzie liczą pieniądze w portfelu, ale z drugiej strony zahacza o demagogię". "Będzie przypominana wypowiedź Kaczyńskiego" Pytany o brak węgla w Polsce, Semka powiedział, że jeżeli kryzys udał się zażegnać, to wszyscy zapomną o sprawie, ale jeśli "będzie chociaż jeden dom, który będzie nieogrzany, to z przyjemnością będzie przypominana wypowiedź prezesa Kaczyńskiego o tym, że żaden polski dom nie będzie zimny z powodu braku węgla". Dopytywany, czy uchwalony przez Sejm dodatek węglowy bez kryterium dochodowego jest sprawiedliwy, publicysta ocenił, że "jakiekolwiek próby uzależnienia tego dodatku od zarobków wzbudziłoby znacznie więcej kontrowersji i awantur". Według niego, "mamy sytuację, w której opozycja walczy na noże z rządem i w drugą strona, a gdzieś ginie świadomość, że żyjemy w bardzo niebezpiecznym świecie". – Aby sprostać tej rosyjskiej groźbie trzeba mieć świadomość, że pewne rzeczy kosztują, choćby embargo na węgiel i tego mi brakuje zarówno po stronie rządu, jak i opozycji – powiedział Semka. Dymisja w rządzie. Dlaczego Naimski musiał odejść? Komentując dymisję Piotra Naimskiego, publicysta tłumaczył, że według jego wiedzy między Naimskim a premierem Morawieckim "doszło do starcia w paru ważnych sprawach i to zadecydowało". – Prawem premiera jest pracować, z kim chce – podkreślił, dodając, że "Naimski zawsze był w PiS trochę ciałem obcym". – Żegnam go bardzo ciepłymi myślami, bo to był człowiek, który naprawdę wszystko budował dla Polski – podkreślił Semka, przypominając opozycyjną przeszłość Naimskiego w czasach PRL. Czytaj też:

