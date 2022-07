Nowelizacja ustawy o SN? Doradca prezydenta wyjaśnia

Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że w Kancelarii Prezydenta RP konsekwentnie podchodzi się do zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Mucha mówił o tym w poniedziałek w programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

Sędziowie a polityka

– Prezydencka inicjatywa skargi nadzwyczajnej jest dziś narzędziem eliminowania z systemu wadliwych, błędnych wyroków. Inicjatywa z początku sceptycznie przyjęta przez środowisko prawnicze, obecnie świetnie funkcjonuje i pozwoliła wiele niesłusznych orzeczeń usunąć. Prezydent skierował do Sejmu dwie ustawy o sądach pokoju i to są ustawy, które mogą rozwiązywać największe bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym przewlekłość postępowań – powiedział doradca społeczny Andrzeja Dudy.

Podkreślił natomiast, że dementuje pogłoski o tym, iż w Kancelarii Prezydenta "trwają jakieś prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym".

Pieniądze dla Polski

W trakcie audycji Paweł Mucha został również zapytany o to, kiedy do Polski popłyną pieniądze z Brukseli. – To pytanie do brukselskich urzędników – odpowiedział polityk PiS. – Dla mnie nie ulega wątpliwości, że do Polski powinny trafić i środki z Krajowego Planu Odbudowy, i z funduszy europejskich. Powinno też być wsparcie w związku z przyjęciem przez nas uchodźców z Ukrainy. To jednak pytanie także do opozycji. Na poziomie europejskim rządzą partie, których ugrupowaniami członkowskimi są te formacje polityczne, które w Polsce są w opozycji – Platforma Obywatelska i Lewica. Można więc oczekiwać, że Donald Tusk i inni liderzy będą zabiegać, by te środki zostały przyznane – mówił.

Doradca prezydencki zaznaczył, że naszym kraju nie ma żadnych kłopotów z niezawisłością sędziów, mamy natomiast problem z "polityzacją". – Część środowiska sędziowskiego, przy zaangażowaniu i poparciu opozycji, wprost i niezgodnie z Konstytucją, angażuje się w procesy polityczne – zauważył Mucha.

