Wydarzenia z Kórnika. Europoseł komentuje: Trudno uniknąć emocji

W miniony weekend lider PiS, w ramach objazdu Polski, odwiedził jedną z miejscowości województwa wielkopolskiego. Jak donosiły lokalne media, podczas wydarzenia przeciwnicy partii rządzącej mieli zastraszać i wyzywać zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Miało dojść także do oplucia kilku osób.

Zdarzenia z Kórnika skomentował eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

Emocje tłumu?

W poniedziałkowej rozmowie z Radiem Wnet polityk PO stwierdził, że "jeżeli tak bardzo pogarsza się sytuacja życiowa Polaków, to trudno uniknąć emocji". Europarlamentarzysta wyraził również pretensje do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za to, że korzysta z pomocy służb. – Nikt z polityków Platformy nie chodzi z obstawą policyjną – zaznaczył.

W kontekście wydarzeń z Wielkopolski Halicki zwrócił też uwagę na działalność Telewizji Polskiej. – Szczucie i hejt wylewają się z tej telewizji i potem widzimy tego konsekwencje – powiedział.

Współpraca opozycji?

Na radiowej antenie europoseł PO był także pytany o możliwą współpracę opozycji przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Według niego, Platforma Obywatelska pokazała, że potrafi "współpracować bardzo szeroko – ze środowiskami od lewa do prawa". – Nikt nie traci swojej tożsamości i możliwości działania w obszarze, który uważa za najistotniejszy. Natomiast wymagana jest ta zgoda i partnerstwo i to jest coś, do czego trzeba dojrzeć – oznajmił Andrzej Halicki.

Przypomnijmy, że zgodnie z niedawny, sensacyjnym sondażem firmy Kantar Public, Koalicja Obywatelska po raz pierwszy od lat wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Z badania wynika, iż do Sejmu weszłoby sześć partii. KO może liczyć na 27 proc. poparcia, a PiS na 26 proc. głosów. Warto zaznaczyć, że odkąd formacja Jarosława Kaczyńskiego objęła władzę w państwie w 2015 roku, to pozostawała bezsprzecznym liderem w sondażach.

