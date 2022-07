Duda do Kaczyńskiego: Tu nikt nikomu nie robi łaski

Prezes PiS stwierdził niedawno, że kwestia emerytur stażowych będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Przypomnijmy, że ten rodzaj świadczenia dałby kobietom możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat, a mężczyznom - 40 lat.

– Czas zacząć od tego, jaki procent PKB przeznaczamy na emerytury. To jest wysoki procent i zwiększanie tego, żeby pewna grupa ludzi – mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka lat – miała już w istocie drugą pensję. Bo to nie jest tak, że ci ludzie nie chcą pracować. Chcą mieć po prostu drugą pensję. A nas po prostu musi być na to stać – mówił na spotkaniu w Koninie.

Postępy w tej kwestii obiecywał m.in. Andrzej Duda. "Solidarność" z kolei złożyła własny projekt.

Duda: Nikt tu nie robi łaski

Kwestia ewentualnego dorabiania przez emerytów nie jest w tym przypadku problemem, ocenia Piotr Duda.. - Oni – jak nikt w Polsce – swoje emerytury już wypracowali i nikt nikomu nie robi tu łaski - stwierdził.

Szef "Solidarności" zwrócił uwagę, że PiS miało ten projekt na sztandarach już w 2015 roku. Oczekujemy natychmiastowego odmrożenia prac nad naszą ustawą, jak również rozpoczęcia procedowania ustawy prezydenckiej, która nawet nie miała jeszcze pierwszego czytania - podkreślił.

- Prezes Kaczyński mówi, że na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie – my dłużej czekać nie będziemy - dodał szef "Solidarności".

Waloryzacja rent i emerytur

Rząd przygotowuje rozporządzenie określające wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur na minimalnym, ustawowym poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W związku z tym prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniósłby nie mniej niż 109,6 proc.