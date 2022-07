Czarzasty mówi o "wielkim błędzie Niemiec": Teraz za to płacą

– Jako lewica zaproponowaliśmy nie tylko w Polsce, ale także w ramach Socjalistów i Demokratów, czyli drugiej co do wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim, by w związku z kłopotami, UE wspólnie kupowała gaz, ropę – mówi gość Krzysztofa Ziemca komentując propozycję Niemiec, aby solidarnie państwa mające większe zapasy gazu, dzieliły się z tymi, które mają go mniej.

– To było pół roku temu, ona została najpierw obśmiana, potem zaczęto o tym myśleć poważniej. Ale wtedy to był dobry czas na takie decyzje. Uważaliśmy że będzie to dobry ruch bo są państwa silniejsze finansowo, jak np. Niemcy czy Francja i słabsze, jak Bułgaria. Propozycja została odrzucona, a teraz każdy ciągnie kołdrę w swoją stronę. Niech Komisja Europejska zaproponuje rozwiązanie, ale zadbałbym też o interes Polski. Niemcy zrobiły ogromny błąd zawierzając Moskwie. Były przecież głosy ostrzegające przed uzależnieniem się od Rosji. Przyznają się zresztą do tego błędu. W tej chwili Niemcy płacą za swoją politykę. To też dobry moment by Niemcy byli bardziej otwarci na inne sprawy, np. pomoc Ukrainie, bo pomagają jej za mało. Jeśli solidarność to we wszystkich sprawach – mówił Czarzasty w programie "Kwadrans Polityczny".

Unijne porozumienie ws. oszczędzania gazu

Na wtorek zaplanowano w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ministrów energii państw Unii Europejskiej. Podczas obrad ma zostać przedyskutowana m.in. propozycja redukcji zużycia gazu.

Według dpa dokument zakłada – zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej – ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 15 proc. od sierpnia 2022 r. do marca 2023 r.

Agencja napisała, że plan ma zostać przyjęty podczas zwołanego na dziś spotkania ministrów. Jego celem jest ograniczenia ryzyka, które mogłoby nieść ze sobą całkowite przerwanie dostaw rosyjskiego gazu.

Wcześniej Gazprom poinformował, że od środy wstrzymuje prace jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej o 20 proc. maksymalnej przepustowości – z 67 mln m3 do 33 mln m3.

