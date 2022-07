Sprawa Różańskiego. Hołownia: Wiemy, o co chodzi. To próba zastraszenia

Generał Mirosław R., były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień – informował w poniedziałek rano portal tvp.info. Miał też nie przyznać się do zarzucanych mu czynów.

Rzecz miała dotyczyć wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł.

Oprócz różańskiego zarzuty miały usłyszeć jeszcze trzy inne osoby. – Mogę krótko odpowiedzieć, że informacje zawarte w tym artykule, w całej jego treści, są nieprawdziwymi – powiedział. Różański dodał jednocześnie, że już wkrótce w sprawie wyda oficjalne oświadczenie.

Hołownia: Stoję za nim murem

O komentarz do sprawy został poproszony lider Polski 2050, który był gościem programu TVN24. – Jest to spodziewana próba politycznego zastraszenia nas – ocenia Hołownia. – Wiemy, o co chodzi. Chodzi o sprawę, w której już był zatrzymywany gen. Lech Majewski, w której wiele różnych innych rzeczy się działo – dodaje.

Hołownia ocenia, że sprawa była trzymana do momentu, w którym było dla władzy wygodne, by się nim posłużyć. – Będą stawiali zarzuty nie tylko gen. Różańskiemu, ale też pewnie jeszcze wielu innym osobom. Nie przejmujemy się tym, bo wiemy, że jesteśmy uczciwi – przekonywał lider Polski 2050.

W dalszej części rozmowy Hołownia zapewniał, że wierzy absolutnie w uczciwość Różańskiego. – Służbie Polsce naprawdę poświęcił bardzo wiele na froncie, na pierwszej linii. Staję za nim murem, a pisowskim prokuratorom mogę powiedzieć tylko jedno: nie boimy się was, możecie nas stawiać w stany oskarżenia, ciągać po sądach, poradzimy sobie, damy radę – mówił polityk.

