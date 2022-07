"Mnie takie rozwiązania dziwią". Trzaskowski krytykuje rządową ustawę

W piątek Sejm przyjął rządową propozycję ustawy wprowadzającej dodatek węglowy. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wprowadzi wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako surowca do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Trzaskowski krytykuje

Tymczasem założenia dodatku węglowego krytykuje Rafał Trzaskowski. Jak stwierdził prezydent Warszawy, "rządzący chcą pomagać tylko i wyłącznie tym, którzy palą węglem, a na lodzie zostawić tych, którzy czerpią energię choćby z gazu, biomasy, czy peletu".

– Mnie takie rozwiązania dziwią – powiedział Trzaskowski na antenie Polsatu.

Trzaskowski przypomniał, że w przyszłym roku w życie wchodzą przepisy, które na terenie Mazowsza zabraniają palenia węglem. Polityk stwierdził, że należy rozważyć zawieszenie tych przepisów na rok. W samej Warszawie, jak przekazał Trzaskowski, jest 4-5 tys. gospodarstw, które ogrzewają się węglem.

– Mam nadzieję, że to nie będzie pomoc tylko dla tych, którzy palą węglem, ale także dla tych, którzy używają innych źródeł energii. A ci wszyscy, którzy tak jak w Warszawie olbrzymia większość korzysta z sieci ciepłowniczej, będą mogli liczyć na inne ceny – powiedział.

W dalszej części rozmowy wiceszef PO powtórzył zarzut o wybiórczość rządowej pomocy. Stwierdził, że "albo się pomaga wszystkim, albo się nie pomaga" i gdyby to zależało od niego, to wprowadziłby dodatek węglowy dla wszystkich.

– Rząd twierdzi, że ma mnóstwo pieniędzy i jest gotów nimi szastać na lewo i prawo. To w tym momencie, kiedy naprawdę trzeba pomóc ludziom, niech używa tych pieniędzy w sposób całkowicie sprawiedliwy – powiedział Trzaskowski.

Brak pieniędzy z KPO

Polityk PO powiedział, że Polsce brakuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a tych nie ma z powodu błędów rządu.

– PiS stara się likwidować niezależność sędziów, później negocjuje z UE, obiecuje UE że jednak zadba o niezależność sędziów, wolnych mediów etc., a potem się okazuje, że za nic ma te obietnice – powiedział Trzaskowski.

– To sprawa pomiędzy rządem KE. Tylko dlaczego rządzący zwodzą KE? Jak już coś raz obiecali, to niech dotrzymają zobowiązań. My tych pieniędzy potrzebujemy natychmiast. Cała UE z nich korzysta, a my od roku tych pieniędzy nie mamy – dodał.

