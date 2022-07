Rozenek: Niech premier powoła pełnomocnika ds. likwidacji stanowisk pełnomocników

Podczas konferencji prasowej koło PPS poinformowało, że obecnie w strukturze rządu jest aż 67 pełnomocników do różnych spraw. – To tak jakby ktoś powiedział – musimy tworzyć takie przybudówki, bo ministerstwa nie działają – powiedział poseł Andrzej Rozenek.

– Mamy propozycję dla Mateusza Morawieckiego, żeby stworzył 68-go pełnomocnika do spraw likwidacji stanowisk pełnomocników, na pewno się sprawdzi – dodał.

W sumie dotychczas utworzono 51 stanowisk dla pełnomocników rządu i 15 dla pełnomocników w Kancelarii Premiera – podał portal konkret24.pl. To najwięcej od lat. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, do tej pory nie powołano dziewięciu pełnomocników rządu i sześciu pełnomocników premiera. Wciąż nie ma m.in. pełnomocnika rządu do spraw wspierania reform na Ukrainie.

Tajemnicza śmierć handlarza respiratorami

Poseł koła PPS nawiązał też do sprawy Andrzeja I., szefa firmy E&K, który zmarł w Albanii. – Zwracam uwagę na wielką przyjaźń pana I. z szefem wywiadu wojskowego Albanii. To charakterystyczne, bo nie każdy ma takich znajomych – powiedział Andrzej Rozenek.

Dodał, że respiratory, za których sprowadzeniem stała firma E&K, nigdy nie zadziałały. Firma E&K naraziła na straty nie tylko Skarb Państwa, ale także KGHM i Orlen. – Ta afera jest znacznie poważniejsza niż się nam wydaje – stwierdził polityk PPS.

Andrzej I. był właścicielem niewielkiej firmy E&K handlującej bronią, który na zlecenie rządu miał w trakcie pandemii dostarczyć do Polski respiratory dla chorych na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2020 r. kupiło 1 tys. 241 respiratorów, które miała dostarczyć firma E&K. Spółka z umowy wywiązała się tylko częściowo – do Polski trafiło jedynie 200 respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju 2020 r., resort odstąpił od umowy. Na firmę nałożono kary w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Mężczyzna pod koniec 2020 roku wyjechał z kraju. Lubelska prokuratura wystawiła za nim list gończy. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Andrzej I. nie żyje. Akt zgonu wystawiono w stolicy Albanii. Zwłoki zostały skremowane w Polsce.

Prokuratura Regionalna w Lublinie przekazała w środę PAP, iż "ze wstępnych ustaleń (...) wynika, że do zgonu Andrzeja I. nie przyczyniły się osoby trzecie". Opozycja domaga się szczegółowego wyjaśnienia sprawy.