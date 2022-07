Kosiniak-Kamysz wskazał "prawdziwą porażkę PiS". "Sytuacja jest dramatyczna"

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego nie po raz pierwszy skrytykował poczynania partii rządzącej. Tym razem poszło o liczbę urodzeń w naszym kraju.

Kosiniak-Kamysz: Prawdziwa porażka PiS

"Sytuacja demograficzna jest dramatyczna! Liczba urodzeń w ciągu ostatniego roku jest najniższa od 76 lat! Bilans jest tragiczny – przez minione 12 miesięcy urodziło się blisko 165 tys. osób mniej, niż zmarło" – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w środę na portalu społecznościowym Twitter.

Lider ludowców wskazał, że demografia to "prawdziwa porażka PiS, której nie przykryją żadną propagandą".

Ludność w Polsce

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła około 38 036 100 osób – informował Główny Urząd Statystyczny. Liczba ludności Polski była więc mniejsza o 1,2 proc. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku. W ciągu dekady w naszym kraju przybyło blisko 2 mln osób w grupie wiekowej 60-65 i więcej, a tym samym już przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 roku do 59,3 proc. w roku 2021.

Na początku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę mówiło się, że kryzys uchodźczy, wywołany działaniami zbrojnymi, może poprawić sytuację demograficzną Polski. – Mamy do czynienia z sytuacją, której nie obserwowaliśmy od lat. (...) W bardzo krótkim odstępie czasu trafiło do nas 2,1 mln osób. Poza tym, nie mamy do czynienia z równomiernym rozmieszczeniem tych ludzi, ale fale uchodźców koncentrują się w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań – mówił pod koniec marca Marcin Palade, socjolog polityki. Już kilka miesięcy temu eksperci wskazywali, iż uchodźcy z Ukrainy będą wybierać głównie Polskę jako kraj pobytu, bowiem nasz język i kultura są im najbliższe.

