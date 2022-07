Biskup: Policja jest coraz lepiej przygotowana do wykonywania swoich obowiązków

Duchowny 27 lipca przewodniczył Mszy Świętej w kościele pw. św. Stanisława w Radomiu. Tego dnia odbyły się mazowieckie obchody Święta Policji.

Święto Policji

Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w kościele garnizonowym, której przewodniczył ks. Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Eucharystię koncelebrowali między innymi: ks. Jarosław Rożek, kapelan mazowieckiej policji, ks. mjr Łukasz Józef Hubacz, proboszcz parafii garnizonowej, a także ks. Gabriel Marciniak, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu. – W imieniu wszystkich obecnych składam wam wyrazy uznania również za to, że kształtujecie swoje charaktery, intelekt, wolę, sprawność i że nasza policja jest coraz lepiej przygotowana do wykonywania swoich obowiązków – mówił bp Lechowicz, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Dalsze obchody odbyły się na Placu Jagiellońskim. – Ten wyjątkowy dzień to doskonała okazja, abym mógł podziękować wam za pełną poświęcenia i odwagi służbę. Jestem dumny, że mogę stać na czele prawie 7-tysięcznego garnizonu policji, który tworzą tak wspaniali ludzie, działający z wielkim oddaniem i poświęceniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego – powiedział nadinsp. Waldemar Wołowiec, komendant mazowieckiej policji. Z kolei Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, mówił o modernizacji służb mundurowych w ostatnich latach. Zaś nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca komendanta głównego policji, podkreślił, iż Polska Policja jest ceniona także za granicą. – Gdy spotykam się z przedstawicielami policji krajów europejskich, z szefami organizacji, takich jak Interpol, Europol, to jako Polska Policja jesteśmy doceniani i chwaleni. To wasza zasługa – oznajmił.

