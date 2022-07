Orban o Ukrainie: Tej wojny, w takiej formie, nie da się wygrać

Premier Węgier Victor Orban spotkał się w Wiedniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem. Politycy komentowali m.in. kwestię embarga na rosyjski gaz i sytuację na objętej wojną Ukrainie.

Orban o wojnie: NATO musi zmienić strategię

Mówiąc o sytuacji na Ukrainie, węgierski przywódca podkreślił, że Kijów nie ma szans wygrać wojny, przy obecnej strategii NATO.

Jak stwierdził Orban, "tej wojny, w takiej formie, nie da się wygrać". Premier dodał, że dotychczasowa strategia Sojuszu polega na wspieraniu Ukrainy bronią i poprzez szkolenia wojskowe, co "pokazało do tej pory, że nie prowadzi do sukcesu".

– Bez zmiany strategii, nie będzie pokoju – tłumaczył polityk, ostrzegając jednocześnie, że brak pokoju na Ukrainie może doprowadzić do wciągnięcia w konflikt wszystkich państw Unii Europejskiej.

– Nie wiadomo jak możemy uniknąć recesji w UE, jeśli będzie nadal trwała – dodał.

Embargo na rosyjski gaz

Podczas wspólnej konferencji z premierem Węgier szef austriackiego rządu tłumaczył natomiast, dlaczego niemożliwe jest nałożenie embarga ma import gazu z Rosji.

– Pozycja Austrii jest taka, że niemożliwe jest wprowadzenie embarga na gaz. Nie tylko dlatego, że Austria jest uzależniona od rosyjskiego gazu, zależy od niego także przemysł niemiecki, a jeśli upadnie, upadnie również austriacki i czeka nas masowe bezrobocie – powiedział Nehammer.

Według niego sytuacja na Ukrainie pokazuje, że nałożone na Moskwę sankcje działają niewystarczająco. – Dzieje się tak, ponieważ armia rosyjska i Federacja Rosyjska są odporne ze względu na swoją wielkość i możliwości – ocenił.

– Dotarliśmy do ściany i tą ścianą jest embargo na gaz, sugerowałbym Unii Europejskiej, abyśmy nie walili głową w ścianę – wtórował Nehammerowi Orban.

Czytaj też:

Viktor Orban wystąpi wspólnie z Donaldem Trumpem na CPAC. "To wiodący głos w Europie"Czytaj też:

"Mowa godna Goebbelsa". Mocny głos z otoczenia Orbana