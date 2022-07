Morawiecki: Jeszcze za wcześnie, żeby odtrąbić odwrót inflacji

Według szybkiego szacunku GUS, inflacja w lipcu wyniosła 15,5 proc., a to oznacza, że po raz pierwszy od wielu miesięcy przestała rosnąć. Premier pytany był na konferencji prasowej w piątek, co oznaczają te dane i jak powinniśmy je interpretować.

– Oczywiście cieszę się, że nie ma kolejnego gwałtownego skoku inflacji, ale dzisiaj to jeszcze za wcześnie, żeby odtrąbić jakikolwiek odwrót inflacji – podkreślił.

Morawiecki: Podwyższona inflacja także w przyszłym roku

Tłumaczył, że "niestety inflacja jest zjawiskiem bardzo uciążliwym, które zwykle działa w pewnym horyzoncie czasowym".

– Myślę, że podwyższona inflacja będzie także w przyszłym roku, ale wierzę w to, że już w przyszłym roku zacznie być w trendzie opadającym. Zresztą charakterystyka inflacji jest taka, że jeden miesiąc może być wypłaszczona, potem w kolejnym miesiącu znowu może urosnąć – mówił Morawiecki.

Jak dodał, "dużo zależy od czynników globalnych, od ceny ropy, gazu, która jest horrendalnie wysoka, od ceny energii, która jest niebotycznie wysoka na giełdach europejskich".

– To wszystko powoduje, że trudno dzisiaj o jakiś bardziej ostrożny optymizm. Wolę zachować zdrowy sceptycyzm po to, żeby nasza polityka względem złotówki, finansów publicznych, deficytu publicznego, charakteryzowała się stabilnością i umocnieniem złotówki, tak jak do tej pory – stwierdził.

Tarcza będzie przedłużona

Dopytywany o tarcze antyinflacyjne premier zapowiedział, że zostaną one przedłużone "na pewno do końca roku".

– Te tarcze inflacyjne, które oznaczają ubytek w podatku VAT na skutek obniżki VAT do 0 proc., np. na większość artykułów żywnościowych, czy z 23 na 8 proc. dla paliwa, podobnie jak obniżki VAT na gaz, energię elektryczną czy energię cieplną – powiedział Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0.

