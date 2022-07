Hołownia: To jest po prostu nieuczciwe i nieprzyzwoite

W piątek przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie grupa polityków Polski 2050 z liderem Szymonem Hołownią na czele przedstawiła projekt ustawy dotyczący pozbawienia możliwości pobierania przez część sędziów wysokich emerytur. Zdaniem członków partii są oni "przebierańcami" i z tego powodu nie powinni móc otrzymywać świadczeń.

Propozycja Hołowni

Podczas swojego wystąpienia Hołownia stanowczo domagał się zmian w prawie i krytykował partię rządzącą.

– Ci, którzy dzisiaj opuszczają budynek Sądu Najwyższego, nie będą mieli możliwości pobierania tych niesłusznie, naszym zdaniem, przyznanych im emerytur. Będą mieli prawo do uzyskania 6-miesięcznej odprawy, ale nie będą mieli prawa do karmienia się przez 18 lat pensjami po trzech i pół roku pracy, czy emeryturami w wysokości 23 tysięcy złotych. Liczymy na to, że ten projekt uzyska stosowną liczbą podpisów parlamentarzystów, że stanie na obradach Sejmu, że będzie mógł być uchwalony. Naszym zdaniem powinien być uchwalony jednogłośnie – powiedział Szymon Hołownia.

Polityk przekonywał, że obecną sytuację w wymiarze sprawiedliwości "trzeba naprawić", a członkowie jego partii nie są w polityce tylko po to, aby "gadać, piętnować, żeby machać pięściami i wygrażać, że nie ma naszej zgody". Stąd właśnie przedstawiony w piątek projekt ustawy.

– Ten projekt ustawy jest krótki, zwięzły, załatwiający tylko jedną sprawą, tą, którą nas dzisiaj tak bulwersuje, cofa to uprawnienie do przejścia w stan spoczynku i związanego z tym wynagrodzenia dla tych, którzy dzisiaj do tej pory byli przebierańcami przychodzącymi do budynku Sądu Najwyższego – tłumaczył Hołownia.

"Nieuczciwy PiS"

Lider partii ostro zaatakował również Prawo i Sprawiedliwość. Jego zdaniem, PiS pokazało "prawdziwe oblicze" i sprzeniewierzyło się swoim ideałom, z którymi szło do wyborów.

– To jest po prostu nieuczciwe i nieprzyzwoite. Ta władza, która szła przecież do wyborów ze słowami na ustach o moralności, odnowie, że nie będzie tak jak było do tej pory, że wystarczy nie kraść, dzisiaj pokazuje swoje prawdziwe oblicze – powiedział.

– Dzisiaj wszyscy w Polsce powinni usłyszeć to jasno i wyraźnie, że nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości. Mamy poważne wątpliwości czy do samych wyborów, nawet ten spójnik „i”, który jest w nazwie tej partii, nie będzie czymś, co trzeba będzie uznać za fałszywe – dodał Hołownia.

Czytaj też:

Sprawa Różańskiego. Hołownia: Wiemy, o co chodzi. To próba zastraszeniaCzytaj też:

"Ja mu po prostu nie wierzę". Hołownia krytykuje Morawieckiego