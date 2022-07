Tusk wbija szpilę premierowi: Morawiecki przyznał to nadspodziewanie szczerze

W ubiegły piątek większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Komentatorzy i politycy z rozmaitych środowisk zwracają jednak uwagę, że realnym problemem jest obecna cena oraz ewentualne braki węgla. Rząd odpiera zarzuty, zapewniając, że dzięki podejmowanym działaniom, surowca nie zabraknie.

Cała sprawa jest coraz poważniej stawiana w kontekście radykalnej polityki klimatycznej forsowanej przez kierownictwo Unii Europejskiej, ale również w kontekście wprowadzenia przez polski rząd embarga na rosyjski węgiel kilka miesięcy wcześniej, niż postanowiła Unia Europejska. Węgiel z Rosji był wykorzystywany przez polskie gospodarstwa domowe do opału.

Tusk uderza: Nie przygotowali Polski

Podczas konferencji prasowej lider PO nie szczędził ostrych słów pod adresem rządzących. Pytany, czy wierzy politykom PiS, że węgla nie zabraknie zimą, Tusk stwierdził, że dostępność surowca "to nie jest kwestia wiary".

– Nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy czy nie wierzy. W węgiel nie należy wierzyć, tylko go dostarczyć. Gdy decydowalićmy się jako Polska być pierwszym krajem, który nałoży embargo na rosyjski węgiel, zwracałem się do premiera Morawieckiego publicznie z jedną prośbą: trzeba być bardzo ostrym w sprawie rosyjskiego węgla, ale jednocześnie polski premier musi zabezpieczyć polskiego gospodarstwa domowe, jeśli chodzi o dostawy węgla – mówił Donald Tusk.

Premier podkreślał, że oba te kierunki - ostra polityka wobec Rosji i energetyczne bezpieczeństwo Polski - nie wykluczają się. Jego zdaniem rządzący nie zdali egzaminu i poradzili sobie z tą sytuacją.

– Każdego dnia słyszymy, że węgla zaraz zabraknie. Każdy kto kupuje węgiel, widzi jak cena szybuje do góry. Jednocześnie widzimy, jak w porcie w Świnoujściu ładuję węgiel na statki, który wypływa z Polski. To pokazuje jak niezdarna jest tak władza, jak nie myśli. Zresztą Morawiecki przyznał to nadspodziewanie szczerze, że nie byli przygotowani, że węgla może zabraknąć. Nie przygotowali Polski – grzmiał lider Platformy.

Czytaj też:

"Embargo na rosyjski gaz nie jest możliwe". Kanclerz Austrii tłumaczy dlaczegoCzytaj też:

"Nie Polacy tylko rząd". Bosak o embargu na surowce z Rosji