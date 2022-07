Poseł PiS: Warszawa jest dla wybranych

Parlamentarzysta klubu Prawa i Sprawiedliwości został poproszony w piątek w Polskim Radiu 24 o skomentowanie decyzji i działań włodarza stolicy.

– Rafał Trzaskowski koncentruje się na sporach światopoglądowych, wchodzi w konflikty ze środowiskami prawicowymi. (...) Obiecywał Warszawę dla wszystkich, a teraz, pod jego rządami, Warszawa jest dla wybranych – stwierdził polityk.

Krajewski ostro o Trzaskowskim

Zdaniem posła Jarosława Krajewskiego, Trzaskowski jest postrzegany przez duże grono osób jako skrajnie lewicowy w wielu aspektach. – On sam w kwestiach gospodarczych wielokrotnie odwoływał się do liberalizmu. Mimo to, gdy PiS obniżało PIT czy CIT dla osób prawnych, miał wątpliwości. (...) sprzeciwiał się temu, mówiąc, że to on, jako prezydent Warszawy, będzie miał niższy budżet – powiedział deputowany Prawa i Sprawiedliwości.

– Przypomnę, że prezydent stolicy ma ponad 21 mld złotych, a nadal, przy tak dużym budżecie, ma problem i nie potrafi skutecznie przeprowadzać inwestycji – oznajmił Krajewski. I wskazał przy tym sytuację z ubiegłego roku, gdy stołeczny ratusz zanotował nadwyżkę w budżecie. – Trzaskowski po prostu nie potrafi wydatkować środków i to jest zła wiadomość dla mieszkańców Warszawy – zauważył w radiowej audycji członek Zjednoczonej Prawicy, który niegdyś był radnym miasta stołecznego.

Prezydent Warszawy krytykuje rząd

Ostatnio prezydent Warszawy, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, krytykował rząd za – jego zdaniem – niewystarczającą pomoc obywatelom w kryzysowej sytuacji.

Trzaskowski stwierdził w kontekście tzw. dodatku węglowego, iż "rządzący chcą pomagać tylko i wyłącznie tym, którzy palą węglem, a na lodzie zostawić tych, którzy czerpią energię choćby z gazu, biomasy".

