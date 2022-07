Listy od czytelników

Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: listy@dorzeczy.pl.

„Polska bez księży”, Paweł Chmielewski, „DRz” 28/2022

[…] To nie kapłani są w głównej mierze odpowiedzialni za brak powołań i degrengoladę demograficzną, bo oni są za to odpowiedzialni tylko w niewielkiej mierze. Ludzie, którzy chłoną kulturę Zachodu, nie będą wierzyć w Boga, nie będą chcieli rodzić dzieci, nie będzie dla nich niczym atrakcyjnym posługa kapłańska czy małżeńska, ponieważ kultura przenikająca do nas z Zachodu z ekranów wszystkich telewizorów, laptopów i smartfonów (a przecież z takim autorytetem żyjemy na co dzień, a z kapłanem spotykamy się raz na tydzień w niedzielę, więc jaką siłę oddziaływania może mieć kapłan?) jest antypatriotyczna (bo patriotyzm = faszyzm i rasizm), antymacierzyńska i antyojcowska (bo planeta jest przeludniona i cnotą jest nieposiadanie dzieci, a poza tym posiadanie dzieci jest tylko kłopotem, przeszkadza w pracy, zdobywaniu pieniędzy, karierze, budowaniu relacji z przyjaciółmi, wycieczkach zagranicznych,