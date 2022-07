Krok za krokiem

Tuż po tym, jak ogłosił (po raz bodaj piąty), że „jest porozumienie” i pieniądze z KPO dostaniemy, postawiła kolejne warunki, zupełnie już bezczelne. Do „kamieni milowych” dodała rozdzielenie urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz „gwarancję, że sędziemu kwestionującemu status innego sędziego nie będzie grozić odpowiedzialność dyscyplinarna”.

Przypomnę: według wyjątkowo zgodnych ze sobą orzeczeń polskiego TK i TSUE mianowanie sędziego jest prerogatywą konstytucyjną prezydenta RP i żadne wątpliwości co do rekomendującej KRS prawa do podważania jego statusu nie dają.