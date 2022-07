Na najwytrwalszych czeka najdłuższa trasa w kraju – 638 km z Helu w ramach Pielgrzymki Kaszubskiej. Nieco krótsza Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska – z nadmorskiego Pustkowa – liczy 615 km (to oficjalne dane jasnogórskiego sanktuarium, choć organizatorzy obu pielgrzymek spierają się co do tego, która faktycznie jest najdłuższa). Z Pustkowa pątnicy wyruszyli 25 lipca. Po drodze dołączyła do nich duża grupa ze Szczecina. – Pielgrzymka Szczecińska trwa 20 dni. Mamy świadomość, że trudno niejednokrotnie zapewnić sobie tyle urlopu. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do pielgrzymowania etapowego. Widzimy, że taki sposób uczestnictwa sprawdza się w weekendy – na sobotę często dojeżdża nawet kilkanaście osób, które w niedzielę wieczorem wracają do swoich codziennych obowiązków. Jeśli nasze serce jest otwarte, to nawet przemierzając jeden, dwa etapy, możemy przeżyć pielgrzymkę w dobry sposób – mówi „Do Rzeczy” dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Karol Łabenda. W tym roku pielgrzymi z Pomorza Zachodniego zmierzają do częstochowskiego sanktuarium już po raz 38.

Czas pandemii bardzo utrudnił pielgrzymowanie. W całym kraju odnotowano spadki spowodowane obostrzeniami covidowymi. – Dwa lata temu z archidiecezji szczecińskiej szło tylko kilka osób jako przedstawiciele. W ubiegłym roku na pielgrzymi szlak wyruszyła grupa 50 osób. W tym roku – na razie trudno powiedzieć. Niektórzy pielgrzymi zapisują się zawsze na ostatnią chwilę. Są tacy, którzy idą na pielgrzymkę 20. raz, a zapisują się w dniu wyjścia – wskazuje ks. Łabenda.

SŁODKI TRUD

W większości pielgrzymi docierają do celu 15 sierpnia lub tuż przed tą datą. To wtedy obchodzone jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jednak sanktuarium jest nawiedzane przez wiernych przez cały lipiec i sierpień – 26 sierpnia Kościół w Polsce czci Matkę Bożą Częstochowską. W ubiegłym roku w sezonie pielgrzymkowym na Jasną Górę przybyło w sumie prawie 81 tys. pielgrzymów. Dwa lata wcześniej, przed wybuchem pandemii, samych tylko pieszych pątników były 133 tys. Jest więc nadzieja, że sytuacja wróci do normy. Tak jak niektórzy powracają po wielu latach na pielgrzymi szlak.