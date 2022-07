Wielkie, własne i święte

A już dla tych, których przodkowie, krewni czy kuzyni walczyli w nim, jakże często płacąc za to krwią, stanowi świętość. Strzeżemy więc pamięci Godziny „W”, dumnie podkreślając, że jesteśmy następcami, ideowymi spadkobiercami bohaterów sierpnia 1944 r. Powstanie Warszawskie wpisane jest w nasze biografie już samą nazwą konkretnie je lokalizującą. To nie żadne – mówimy, nawiązując do historycznych polskich insurekcji – powstanie sierpniowe, ale powstanie chłopców i dziewcząt z Woli i Ochoty, Mokotowa i Żoliborza, Powiśla i Starówki. Stąd.