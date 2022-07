Trzaskowski: Bez Powstania Warszawskiego nie bylibyśmy dzisiaj bezpieczni

W sobotę prezydent Warszawy wziął udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się w Muzeum Powstania Warszawskiego 1944.

W uroczystościach uczestniczył też prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa wręczyła ordery i odznaczenia uczestnikom walk powstańczych oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. Przywódca podziękował także bohaterom działań z 1 sierpnia 1944 roku. – Dziękuję wam wszystkim za tamten czyn zbrojny, za przykład oddania ojczyźnie do samego końca, za tę lekcję, którą przez kolejne pokolenia odrabiamy – mówił.

Doświadczenie Powstania

W siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego głos zabrał również włodarz stolicy. – Jak co roku, zbieramy się, żeby przede wszystkim oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Co roku mówimy o tym, co dla nas najważniejsze. Zawsze mówimy o tym, co daliście nam jako Polakom, warszawiakom. Część tej spuścizny kształtowała nasz charakter, jest częścią naszej duszy, jest częścią naszej historii. Bez was nie byłoby wolności, charakteru, z którego jesteśmy tak dumni, odwagi, czasami tak potrzebnego braku pokory, przywiązania do najważniejszych wartości, które są dla nas tak niezwykle istotne – zwrócił się do powstańców polityk.

Trzaskowski odniósł się do obecnych wydarzeń zza naszej wschodniej granicy, czyli rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę. – Okazuje się, że właśnie dzisiaj widzimy, jak te wartości są istotne. I że nawet dzisiaj, niestety, są ludzie, którzy muszą oddawać za nie swoje życie i zdrowie. Wtedy, oczywiście, przypominamy sobie o tradycji Powstania – powiedział prezydent Warszawy. – Bez doświadczenia Powstania Warszawskiego być może nie bylibyśmy dzisiaj bezpieczni. Ponieważ Powstanie miało element pewnej jasnej deklaracji, że Polska jest przywiązana do demokracji, wolności, że jest częścią Zachodu. Wasz akt udowodnił wtedy całemu światu, że nie damy się spacyfikować, nie pozwolimy, żeby nasza ojczyzna była zawłaszczona. (…) Bez Powstania Warszawskiego później dużo trudniej byłoby nam w drodze do Unii Europejskiej i NATO – oznajmił.

