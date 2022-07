"Niekompetentna agresja". Macierewicz ostro o posłach opozycji

W sobotę na antenie Polskiego Radia 24 były minister obrony narodowej wskazał, że to, co robi opozycja, to w jego odczuciu "niekompetentna agresja przeciwko uzbrojeniu Polski i przeciwko zwiększaniu bezpieczeństwa narodu polskiego".

– Jestem tym zszokowany, bo o ile ci ludzie doprowadzili do katastrofy polską armię, gdy rządzili przez osiem lat, o tyle teraz już powinni zdawać sobie sprawę z tego, do czego doprowadzili – powiedział.

Nowy sprzęt dla Wojska Polskiego

Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził w ostatnią środę kontrakty na sprzęt z Korei Południowej. Chodzi o czołgi K2, armatohaubice K9 i samoloty FA-50. Dostawy dla Wojska Polskiego rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ma to być jedno z największych polskich zamówień obronnych w ostatnich latach. Sprzęt będzie wzmocnieniem potencjału odstraszania i obrony. Uzbrojenie ma być produkowane z szerokim udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Pierwsze egzemplarze będą produkowane w Korei, ale następne – w Polsce, dzięki czemu współpraca polsko-koreańska ma mieć charakter strategiczny. To nie pierwsza umowa na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego, którą w ostatnim czasie podpisał minister Błaszczak. Wcześniej szef MON zatwierdził dokumenty dotyczące między innymi dostaw nowych śmigłowców.

Poczynania rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy w zakresie obronności krytykują jednak niektórzy politycy opozycji. Np. Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej twierdził ostatnio, że mamy do czynienia z "fatalnym okresem" dla Wojska Polskiego.

Macierewicz odpowiada opozycji

Do krytycznych głosów odniósł się Antoni Macierewicz.

– Jeżeli ci ludzie atakują to, że zmuszeni jesteśmy do niesłychanie szybkiego zagwarantowania bezpieczeństwa, do odbudowania silnej i wielkiej armii oraz do sprowadzenia najnowocześniejszego sprzętu bojowego, to muszę powiedzieć, że to oznacza, iż (...) chcą kontynuować politykę prorosyjską – oznajmił były minister obrony narodowej, a obecnie marszałek senior Sejmu.

Czytaj też:

Błaszczak: Pierwsze egzemplarze czołgów trafią do Polski w tym rokuCzytaj też:

Umowa z Koreą. Błaszczak: Skraca czas wymiany sprzętu postsowieckiego