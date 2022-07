Za wcześnie to napisałem

Wyraziła jasne stanowisko, że pieniądze nie zostaną przelane, jeśli Polska nie zlikwiduje Trybunału Konstytucyjnego, a także konstytucji. Że co? Że to jeszcze nie w tym tygodniu? Aaa. Moja wina, pospieszyłem się, a nawet wręcz antycypowałem.

Rzeczywiście! W tym tygodniu kostyczna Ursula powiedziała „tylko”, że pieniądze do nas nie popłyną, jeśli nasi sędziowie nie będą mogli kwestionować statusu naszych sędziów. To o Trybunale Konstytucyjnym i polskiej konstytucji pewnie powie w przyszłym tygodniu. Mój błąd. Przepraszam, soraczki i et cetera.