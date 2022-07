Licencja na obronę własną

Problem w tym, że wyznawcy russkowo mira mają coś z bumerangu – co orka odrzucisz, to wraca tu jak jego dziad i pradziad. Dlatego nie męczę się, wołając o rozwijanie fińskiego modelu obronności. I niech rząd wreszcie poluzuje przepisy, bo obecne sito dostępu do broni to droga przez mękę nawet dla wzorowej obywatelki.

Już jako szczęśliwy posiadacz licencji na pistolet, strzelbę i karabin zapewniam państwa, że możecie czuć się bezpiecznie (w tym także moi adwersarze). Gdy pierwszy raz znalazłam się w grupie 80 adeptów na egzamin na patent strzelecki, wyszeptałam do