Sondaż: Czy Morawiecki powinien odejść? Polacy zabrali głos

Onet podał w ubiegłym tygodniu, że dotarł do spisanej relacji jednego z zamkniętych spotkań, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieliby doprowadzić do dymisji premiera Morawieckiego.

Pytanie o istnienie "grupy spiskowców", która postawiła sobie jako zasadniczy cel odsunięcie Morawieckiego padło w jednym z wątków wywiadu prezesa PiS dla portalu polskatimes.pl.

– Sytuacja wygląda tak, że gdyby taka grupa miała takie cele, to musiałaby mieć na celu jeszcze jedno odwołanie – powiedział Kaczyński.

Dopytywany, kogo dokładnie ma na myśli, odparł "To znaczy mnie". – Z tego względu, że do tej pory było tak, że jednak bez mojej zgody premiera by się nie dało odwołać. Krótko mówiąc – takiej zgody nie ma. To są wymysły – stwierdził lider obozu rządzącego.

Polacy nie chcą odejścia Morawieckiego

Po medialnych doniesieniach o grupie spiskowców w łonie PiS oraz reakcji Jarosława Kaczyńskiego, Wirtualna Polska postanowiła zapytać Polaków, czy premier Morawiecki powinien odejść ze stanowiska. Badanie przeprowadziła firma United Surveys, która zadała respondentom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Mateusz Morawiecki powinien zostać odwołany ze stanowiska premiera przed końcem kadencji, czyli przed przyszłorocznymi wyborami?".

Większość badanych (44,2 proc.) odpowiedziała przecząco na to pytanie, przy czym 27,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 16,7 proc. - "raczej nie".

Grupa zwolenników dymisji Morawieckiego to 41,3 proc. (odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 28,9 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 12,4 proc.).

Zdania w tej kwestii nie ma 14,5 proc. respondentów.

Ciekawe wyniki uzyskano przy podziale respondentów pod względem partii, którą popierają. Więcej niż co piąty wyborca Koalicji Obywatelskiej (21 proc.) nie chce, aby Mateusz Morawiecki stracił stanowisko premiera. Tego samego zdania jest także 14 proc. głosujących na lewicę i 47 proc. osób, które w ostatnich wyborach poparły koalicję PSL i Kukiz 15'.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 29-31 lipca 2022 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

