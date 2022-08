Poseł PiS: Niemcy będą miały szansę polepszyć relację z Polską

W poniedziałek w Polskim Radiu 24 polityk PiS odniósł się do tematu uzyskania przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.

W 2017 roku Mularczyk został przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań.

Reparacje wojenne

Podczas jednej ze swoich wizyt w ramach objazdu kraju prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska nie odpuści tematu uzyskania reparacji wojennych od Republiki Federalnej Niemiec. Lider partii rządzącej podkreślił przy tym, że Niemcy mają wobec nas nie tylko dług materialny, ale też moralny.

– 1 września ogłosimy raport o stratach wojennych, których podamy wycenę – ogłosił Arkadiusz Mularczyk w poniedziałek w Polskim Radiu 24. Zapytany, dlaczego dokument powstał kilka lat po rozpoczęciu prac, parlamentarzysta odpowiedział że "trzeba zadać pytanie, dlaczego podejmowane próby rozliczenia strat wojennych w czasach komunistycznych były nieskuteczne". Zaznaczył także, iż odszkodowania "opiewają na znaczące kwoty". – Wielokrotnie przekraczają nasz budżet państwowy. Jednak największą stratą była strata kapitału ludzkiego – miliony ludzi pomordowanych przez Niemców, a później przez Rosjan – mówił Mularczyk. – Myślę, że powinien również powstać raport o stratach wojennych wyrządzonych przez Rosjan. (...) Niewątpliwie Polska jest największym poszkodowanym, który nie dostał żadnych reparacji – dodał.

– Niemcy, płacąc reparacje, będą miały szansę polepszyć relację z Polską. To jest ich szansa. Jeśli uznają swoją odpowiedzialność, oprócz wiązanek kwiatów pod pomnikami, będą skłonni do wypłacenia odszkodowań. To tylko wzmocni i pogłębi nasze stosunki – stwierdził deputowany.

