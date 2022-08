"Z potrzeby serca". Apel organizatorów przed Marszem Powstania Warszawskiego

W poniedziałek odbędzie się kolejny marsz upamiętniający wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Wydarzenie rozpocznie się "Godziną W" o 17:00 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. Następnie ulicami stolicy przejdzie "Marsz Pamięci".

Inicjatorami pochodu są: Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", Roty Niepodległości oraz Straż Narodowa.

Spór o marsz

Stołeczny Marsz Powstania Warszawskiego odbywa się 1 sierpnia od kilku lat. Jednak w tym roku jego organizacja wywołała szczególne emocje i spory. Decyzją Sądu Apelacyjnego wydarzenie nie ma statusu imprezy cyklicznej. Organizatorzy wnioskowali u wojewody mazowieckiego o taki status do 2024 roku. Konstanty Radziwiłł wyraził na to zgodę, ale władze miasta stołecznego postanowiły się odwołać. Decyzję wojewody uchylił ostatecznie sąd. Nic nie dała prośba o ponowne rozpatrzenie. Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego wniósł w tej sprawie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Kilka godzin przed marszem jego organizatorzy z Rot Niepodległości opublikowali swoje stanowisko. "Marsz Powstania Warszawskiego tworzymy razem – z potrzeby serca" – napisali. Jak możemy przeczytać, marsz "na przestrzeni ostatnich lat stał się największą oddolną uroczystością, upamiętniającą zbrojny zryw stołecznych struktur konspiracyjnych, które 1 sierpnia 1944 roku postanowiły wyprzeć z miasta niemieckiego okupanta i »sobie wolność zawdzięczać«". "Dowodem na tę oddolność jest to, że z każdym rokiem organizowana przez nas forma oddania hołdu przyciąga coraz większe tłumy warszawiaków i przyjezdnych – patriotów, dumnych ze swojego dziedzictwa" – czytamy dalej.

Zasady organizatorów

Organizatorzy Marszu Powstania Warszawskiego wystąpili także z apelem o przestrzeganie określonych zasad w trakcie pochodu.

Chodzi między innymi o brak pirotechniki. Bezwzględnie zakazane jest również używanie emblematów organizacji lewicowych. Nie powinno się też eksponować barw partyjnych, a jedyną dopuszczalną flagą jest polska – biało-czerwona. Roty Niepodległości proszą o przestrzeganie wymagań "ze względu na wcześniejsze próby zakłócania".

