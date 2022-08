Glapiński: Po wakacjach inflacja będzie się obniżać

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Glapiński ocenił, że w przyszłym roku wskaźnik CPI (indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych) będzie jednocyfrowy, a w celu inflacyjnym znajdzie się 2024 r.

– Mamy wysoką inflację, która już po wakacjach zacznie się obniżać, by w przyszłym roku zejść do jednocyfrowego wskaźnika, a w 2024 r. znaleźć się w naszym celu inflacyjnym – powiedział szef NBP.

– Tymczasem kraj się rozwija, PKB rośnie. Inflacja, jeśli nie zajdą inne okoliczności, będzie maleć – dodał.

Recesja w Polsce? "Mało prawdopodobne"

Podkreślił, że wystąpienie recesji w Polsce jest scenariuszem mało prawdopodobnym. – Wszystko na to wskazuje, że nie wejdziemy w recesję. Najbardziej pesymistyczne prognozy pokazują, że możemy mieć co najwyżej do czynienia z tzw. techniczną recesją, tempem wzrostu gospodarczego poniżej zera przez dwa kwartały – podsumował prezes NBP.

Na konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Glapiński powiedział, że "w Polsce recesji się nie spodziewamy". Tłumaczył, że możliwa będzie "recesja techniczna" – przez dwa kwartały PKB może mieć ujemny wzrost.

Mówił też, że szczyt inflacji nastąpi latem, a następnie zacznie się jej powolne obniżanie, zaś powrót do pasma odchyleń od celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) powinien nastąpić w 2024 r.

Morawiecki: Za wcześnie, by odtrąbić odwrót inflacji

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że według szybkiego szacunku danych inflacja konsumencka w lipcu br. wyniosła 15,5 proc. w skali roku, a to oznacza, że po raz pierwszy od wielu miesięcy przestała rosnąć. Premier Mateusz Morawiecki pytany na konferencji prasowej o dane GUS stwierdził, że "jest jeszcze za wcześnie, żeby odtrąbić jakikolwiek odwrót inflacji".

Czytaj też:

Inflacja w Polsce. Ekonomiści proponują likwidację podatku BelkiCzytaj też:

We wrześniu RPP nie podniesie stóp procentowych? Nowa prognoza