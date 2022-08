Miedwiediew: Sytuacja jest znacznie gorsza niż podczas zimnej wojny

Miedwiediew zwrócił uwagę na słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, który stwierdził, że ZSRR i USA dyskutowały o kwestiach bezpieczeństwa i osiągały kompromisy nawet w czasach zimnej wojny oraz że oba państwa potrzebują nowej umowy, która zastąpi traktat new START, który wygasa w 2026 r.

"Wszystko jest dobrze, jasne. Ale powtórzę: Obecna sytuacja jest gorsza niż zimna wojna. Dużo gorsza!" – napisał Miedwiediew na swoim kanale w Telegramie, przekonując, że to nie Rosja jest temu winna. "I najważniejsze: czy w ogóle tego potrzebujemy? Świat się zmienił" – dodał.

Układ new START. Biden chce negocjować z Rosją

Wcześniej w poniedziałek Biały Dom opublikował oświadczenie Bidena z okazji 10. konferencji przeglądowej Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

W komunikacie stwierdzono, że USA są gotowe do omówienia z Rosją nowych ram kontroli zbrojeń, które zastąpią traktat new START (New Strategic Arms Reduction Treaty). Umowa ogranicza liczbę strategicznej broni jądrowej, jaką mogą posiadać oba kraje do łącznie 1550 sztuk.

Miedwiediew podpisał umowę z Obamą

Umowa została po raz pierwszy podpisana w 2010 r. w Pradze na okres 10 lat przez ówczesnych przywódców obu państw: prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W 2021 r. strony uzgodniły przedłużenie porozumienia do 4 lutego 2026 r.

Jest to ostatni traktat między Waszyngtonem a Moskwą, ograniczający rozwój dwóch największych arsenałów nuklearnych na świecie po wycofaniu się USA z odrębnego porozumienia o kontroli zbrojeń z Rosją — Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (INF). Decyzję w tej sprawie w 2019 r. podjęła administracja prezydenta Donalda Trumpa.

