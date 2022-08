"Drogi rządzie, drogi PiS-ie...". Mucha apeluje ws. KPO

W lipcu większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Komentatorzy i politycy z rozmaitych środowisk zwracają jednak uwagę, że realnym problemem jest obecna cena oraz ewentualne braki węgla. Rząd odpiera zarzuty, zapewniając, że dzięki podejmowanym działaniom, surowca nie zabraknie.

Cała sprawa jest coraz poważniej stawiana w kontekście radykalnej polityki klimatycznej forsowanej przez kierownictwo Unii Europejskiej, ale również w kontekście wprowadzenia przez polski rząd embarga na rosyjski węgiel kilka miesięcy wcześniej, niż postanowiła Unia Europejska. Węgiel z Rosji był wykorzystywany przez polskie gospodarstwa domowe do opału.

Mucha: Niewytłumaczalne zachowanie rządu

Poseł Polski 2050 Joanna Mucha skrytykowała na antenie Polsat News politykę energetyczną PiS w zakresie użytkowania węgla.

– Rząd zachował się w sposób, który jest dla mnie absolutnie niewytłumaczalny, bo jeśli wycofuje się produkcję polskiego węgla, to zastępuje się ją odnawialnymi źródłami energii i inwestuje się w to, żeby było to energetycznie ekwiwalentne – powiedziała Mucha.

– Co zrobił rząd? Ograniczył produkcję polskiego węgla, zastąpił ją węglem rosyjskim, po czym wprowadził na niego sankcje. Takiego ciągu działań, nigdy bym się po polskim rządzie nie spodziewała, bo ten ciąg działań działa na szkodę Polaków – oznajmiła.

KPO. "Walka o praworządność"

Parlamentarzystka Polski 2050 Szymona Hołowni została też zapytana o kwestię unijnej pożyczki z Funduszu Odbudowy na KPO.

Jak stwierdziła, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że "gdyby dzisiaj Polską rządziła opozycja, to byłby pieniądze z KPO".

Pytana o to, czy w sprawie pieniędzy z KPO dla Polski jest jakaś gra polityczna KE, nie odpowiedziała wprost.

– Drogi rządzie, drogi PiS-ie, dopuśćcie sędziów, którzy zostali przez was odsunięci od orzekania, zlikwidujcie Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, którą stworzyliście na wzór i podobieństwo Izby Dyscyplinarnej i nagle okaże się, że nie ma w tym polityki, jest tylko walka o praworządność w Polsce – powiedziała.

