Tusk: Pan prezes Kaczyński nie ma wstydu

Od realizacji tzw. kamieni milowych Komisja Europejska uzależnia wypłatę Polsce środków unijnych (w formie pożyczek i grantów), które według KE mają służyć naprawie gospodarek państw członkowskich UE po "pandemii" koronawirusa. Przed Polską stawiane są jednak coraz to nowe żądania dotyczące m.in. zmian w zakresie sądownictwa, a środki wciąż nie zostały uruchomione.

Do sprawy odniósł się w środę Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wystąpił na konferencji prasowej w Cieszynie.

Tusk: Odblokować KPO

Polityk wspomniał, że w piątek jest posiedzenie Sejmu. – Chciałbym zaapelować do wszystkich za to odpowiedzialnych, żebyście podjęli wreszcie decyzje, które by pomogły odblokować te pieniądze europejskie i żeby to szachowanie się wewnątrz rządu, między panem Ziobro, panem Morawieckim, panem Kaczyńskim, nie blokowało tych pieniędzy – powiedział Tusk.

W jego ocenie "na to czekają ludzie wszędzie". – Także tu w Cieszynie po obu stronach granicy, bo chcą gdzieś dojechać. Z tych pieniędzy można zrobić naprawdę świetny użytek i to praktycznie od razu. To jest taki ostatni moment, żeby naprawdę się ogarnąć tam u góry i żeby te pieniądze europejskie popłynęły nie tylko do Czech, ale też do Polski – mówił Tusk.

Tusk: Kaczyński nie ma wstydu

Były premier został zapytany o incydent w Gnieźnie, kiedy samochód wiozący Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania z kadrami PiS, został obrzucony jajkami.

– Każdy akt agresji, tutaj mówimy o tym gościu, który rzucał jajkami w stronę samochodu Jarosława Kaczyńskiego, moim zdaniem to jest prowokacja. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja jestem osobą z oczywistych względów najbardziej zainteresowaną, żeby polska polityka była bez przemocy. Nie ubolewam, nigdy się przed państwem nie skarżę, ale presja, ilość gróźb, ilość zdarzeń, zagrożenie takie wprost fizyczne, to nie jest mój wymysł. Jeśli jest jakaś osoba w Polsce, która działa w polityce i która chciałaby, żeby przemocy w polskiej polityce nie było, to jestem to ja – powiedział polityk.

– Wstydu nie ma pan prezes Kaczyński. Proponuję, żebyście policzyli państwo ilość samochodów policyjnych, które strzegły pana prezesa Kaczyńskiego, no w każdym miejscu te kawalkady, to są czasami dziesiątki samochodów i setki, jeśli nie tysiące policjantów, które PiS mobilizuje. Nie ma człowieka bezpieczniejszego w Polsce niż Jarosław Kaczyński – stwierdził lider PO, w rozmowie z dziennikarzami.

– Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, to naprawdę nie jest tak trudno zaobserwować różnicę między moimi wizytami – bez ochrony, bez policji, wśród ludzi, z pewnym ryzykiem – a jego wizytami, gdzie jest zdecydowanie więcej policjantów – zauważył.

