"Drzwi są otwarte". Łukaszenka zapowiada ułatwienia w uzyskaniu białoruskiego paszportu

Alaksandr Łukaszenka został zapytany o możliwość wprowadzenia uproszczonego trybu nadawania białoruskiego obywatelstwa Polakom, Litwinom i Łotyszom. Możliwość taką mają obecnie obywatele Ukrainy – opisuje portal belsat.eu.

– Mam dokumenty na biurku – nie będzie żadnych opóźnień. Tak samo będzie z Litwinami, Łotyszami i Polakami – zapowiedział Łukaszenka.

– Specjalistów, którzy zechcą żyć i pracować w Białorusi z radością powitamy. Deputowani mieli na uwadze, by nie powodować biurokracji, by było szybko. A mechanizm, który mamy. Prawdopodobnie nie ma czegoś takiego na świecie. Jesteśmy na to gotowi. Zrobimy wszystko, aby przyjąć do naszej białoruskiej rodziny najbardziej porządnych i życzliwych sąsiadów. I to nie tylko sąsiadów. Każdy, kto chce tu pracować, żyć po białorusku, drzwi są otwarte – dodał białoruski polityk.

Łukaszenka chce zmienić wizerunek Białorusi?

Alaksandr Łukaszenka nawiązując do wprowadzenia przez Białoruś ruchu bezwizowego dla mieszkańców sąsiednich krajów UE podkreślił, że Białoruś otworzyła swoje granice, bo jako państwo ma za zadanie "wyżywić własnych ludzi i zapewnić rynek zbytu" krajowym produktom. – Sąsiedzi z Litwy, Łotwy, Polski przyjeżdżają tu i chcą coś kupić. Niech sobie kupią. To już zostało przetworzone i handel na tym zarobi. Z jednej strony jest to opłacalne. Pomagamy też ludziom. Ludzie będą wdzięczni. Nie pójdą na wojnę przeciwko nam, jeśli już do tego doszło – powiedział.

Podkreślił, że najważniejszym celem trybu bezwizowego (wprowadzonego dla Polaków 1 lipca) jest to, żeby "ludzie zobaczyli, że w ich sąsiedztwie mieszkają normalni ludzie."

– W pobliżu mieszkają ludzie, którzy przypominają Polaków, nie są agresywni. Są chętni do pomocy w potrzebie. Wtedy nie będą wobec nas wojowniczo nastawieni. To ważne – dodał.

