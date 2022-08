Bielan: Nie przesądzałbym, że Polska nie dostanie środków z KPO

Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Co więcej, szereg wypowiedzi unijnych polityków (m.in. komisarzy Very Jourovej oraz Didiera Reyndersa) wskazują, że Komisja Europejska wciąż nie jest usatysfakcjonowana zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. W obozie władzy narasta frustracja, a konflikt między premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą wciąż trwa.

Polska otrzyma pieniądze z KPO?

Tymczasem Adam Bielan jest zdania, że Polska otrzyma jednak środki z KPO. Jego zdaniem. unijny Fundusz Odbudowy to ważny projekt dla eurokratów i z tego względu nie będą chcieli dopuścić do jego fiaska. Ponadto, w przyszłości UE może ponownie potrzebować wspólnego zaciągnięcia długu, a to w przypadku obecnego niewypłacenia Polsce pieniędzy, z pewnością nie będzie możliwe.

– Natomiast jeżeli kilka państw nie dostanie środków, bo pamiętajmy, bo że chodzi nie tylko o Polskę, ale np. O Węgry, to będzie bardzo trudno powtórzyć ten model, który zrealizowano przy budowie Recovery Fund w Europie w przyszłości – powiedział w TVP europoseł.

– Zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu Polaków, nie tylko polityków, jest już zmęczonych tą telenową brazylijską, można powiedzieć, ale uważam, że jest wciąż duże prawdopodobieństwo, że jednak te środki [z KPO] do nas wpłyną. Trudno powiedzieć oczywiście kiedy, bo to dość skomplikowany proces rozliczeń. Mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze w tym roku. To się może przeciągnąć na przyszły rok – dodał Bielan.

Opozycja w PE

Bielan wskazał również na przyczyny nacisku KE na Polskę. Jak powiedział, "ma co do tego wątpliwości", że duża część presji Komisji na Polskę oraz wielokrotnie organizowane przez Parlament Europejski debaty na temat Polski "są inspirowane przez naszą opozycję, zgodnie z zasadą ulica i zagranica, którą sformułował Schetyna po porażce w 2015 roku".

– Na ulicy im się nie udało, nie udało się poruszyć milionów Polaków, żeby manifestowali przeciwko naszym rządom, w związku z tym wykorzystują zagranicę – powiedział Bielan.

Czytaj też:

Bielan: Tusk odpowiada za politykę resetu z RosjąCzytaj też:

Bielan ostro o Tusku: Jest internetowym trollem