"Szkoda gadać". Poseł KO skomentował sprawę Frasyniuka

W ostatni czwartek wrocławski sąd warunkowo umorzył sprawę Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie żołnierzy Wojska Polskiego. Orzeczenie jest nieprawomocne. Zarówno prokuratura, jak i Frasyniuk zapowiedzieli apelacje.

22 sierpnia 2021 roku Frasyniuk był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących przy granicy migrantach "trzeba zobaczyć ludzi". Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego. – Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – mówił. I nazwał wojskowych "śmieciami".

Ziobro reaguje

Na sprawę Frasyniuka zareagował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

W piątek w audycji Programu 3. Polskiego Radia o te słowa został zapytany poseł KO Sławomir Neumann. Pytany o reakcję ministra Ziobro, odpowiedział, iż "szkoda gadać". – To, co Władysław Frasyniuk powiedział o żołnierzach, nie powinno paść. Natomiast jest on człowiekiem, który całym swoim życiem, szczególnie w PRL, pokazał, jakim jest Polakiem, jakim jest patriotą. Między innymi on wywalczył wolność, dzięki której Zbigniew Ziobro jest dziś ministrem sprawiedliwości – stwierdził.

"Brak szacunku"

Zdaniem parlamentarzysty klubu Koalicji Obywatelskiej, "brak szacunku dla naszych bohaterów narodowych jest czymś, co prędzej czy później odczujemy wszyscy, bo ten brak autorytetów będzie obniżał nie tylko poziom debaty publicznej, ale też poziom życia społecznego".

– Mam nadzieje, że Zbigniew Ziobro się zreflektuje, bo tu trafiło na Władysława Frasyniuka, ale chyba o nikim nie można mówić "śmieć". (...) Na naukę nigdy nie jest za późno i trzeba się uderzyć w pierś – oznajmił Sławomir Neumann.