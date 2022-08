"Bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji". Wiceszef MON o wojsku

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak przekazał w czwartek, że w bazie w Łasku wylądowały myśliwce F-22 Raptor. Są to jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata, które przybyły do Polski w ramach misji NATO na wschodniej flance.

F-22 Raptor to amerykański myśliwiec przewagi powietrznej, zaprojektowany do walki z samolotami przeciwnika (wówczas jeszcze maszynami ZSRR). Może używać rakiet powietrze-powietrze, ale też rakiet i bomb powietrze-ziemia. Jest dodatkowo uzbrojony w działko kalibru 20 mm.

Ze względu na unikalne zdolności samoloty te nie są oferowane innym krajom, choć starała się o nie np. Japonia. Pierwszą misję bojową F-22 odbył w 2014 roku, atakując cele tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii.

Sprzęt dla wojska

– Samoloty F-22 Raptor i F-35, które są stale obecne w naszej przestrzeni powietrznej, jednoznacznie dają sygnał, że wschodnia flanka NATO jest kluczowa z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił w piątek w Programie 1. Polskiego Radia wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Podczas audycji wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej odniósł się do krytyki ze strony opozycji w sprawie polityki militarnej i obronnej rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem polityka PiS, słowa krytyki "wypowiadają ludzie, którzy rządząc, stworzyli kadłubkową armię 90-tysięczną".

– Pytam, dlaczego w roku 2011, choć była propozycja skierowana do polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz do polskiego rządu o przystąpienie Polski do programu F-35, to Polska do takiego programu nie przystąpiła. Bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innej sytuacji – mówił Skurkiewicz. Tym samym odpowiedział na zarzut m.in. byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka o załamaniu w polskim przemyśle zbrojeniowym.

