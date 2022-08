Michalkiewicz: Frasyniuk się zbisurmanił

DoRzeczy.pl: Sąd warunkowo umorzył sprawę Władysława Frasyniuka, który znieważył polskich żołnierzy. Czy to jest sprawa na tyle ważna, że powinniśmy o niej dyskutować?

Stanisław Michalkiewicz: To jest ilustracja tego, że w Polsce nie ma równości obywateli wobec prawa. Sprawa jest osobliwa. Mnie o tym poinformowała 1991 roku ówczesna pani prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Ewa Łętowska. Napisałem wówczas do TK, gdy weszła w życie nowa ordynacja wyborcza i tam wbrew konstytucji, wpisano przywileje dla mniejszości niemieckiej. W liście do Trybunału Konstytucyjnego zwróciłem uwagę, że Konstytucja w 81. art., zabrania wszelkiej dyskryminacji pozytywnej i negatywnej ze względu na pochodzenie narodowe. A tutaj tylko ze względu na przywileje narodowe, przywileje wyborcze dla mniejszości niemieckiej się pojawiają.