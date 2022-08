Listy do redakcji (32)

„Piłowanie korzeni”, Piotr Semka, „DRz” 30/2022

W artykule (ciekawym, ciekawym!) Piotra Semki o „Tygodniku Powszechnym” („Piłowanie korzeni”) znalazły się nieścisłości, które – jak sądzę – warto wyjaśnić. Autor pisze: „Krakowski tygodnik wydawany jest od 1945 r. bez przerwy. Jego specyficzny status jedynego pisma ogólnopolskiego wydawanego bez bezpośredniej kontroli komunistycznych władz przyniósł mu w epoce PRL niezwykłą popularność”.

A jednak przerwa była, i to ponad trzyletnia. Kiedy w marcu 1953 r., po śmierci Stalina, redakcja nie zgodziła się na zamieszczenie odredakcyjnych żalów po zgonie wielkiego językoznawcy, pismo zostało zawieszone. Co prawda, kilka miesięcy później, w lipcu 1953 r., pismo o nazwie „Tygodnik Powszechny” ponownie pojawiło się w sprzedaży, ale była to – mówiąc kolokwialnie – podróba.