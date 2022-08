Kurtuazja przeciwskuteczna

Zamiast „na Ukrainę” i „na Ukrainie”. Jak wskazują członkowie Rady, „biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia »na Ukrainie«, »na Ukrainę« często odbierają jako przejaw ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do stosowania składni »w Ukrainie« i »do Ukrainy«”. To nie koniec. Jak pisze Rada, „jednocześnie prosimy naszych ukraińskich przyjaciół oraz wszystkich zwolenników rewolucyjnych zmian, by uszanowali zwyczaje językowe tych Polaków, którzy będą mówić »na Ukrainie«. Nie wyrażają w ten sposób lekceważenia.