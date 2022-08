Inwestorka celebrytka

Modelka i celebrytka Joanna Krupa, zwana też w Polsce Dżoaną Krupą, na co dzień mieszkająca w USA, postanowiła ponarzekać trochę na inflację i wzrost cen i opowiada, jak ona osobiście uczy się oszczędzać i na czym. – W Stanach też inflacja jest masakryczna. Benzyna też jest bardzo droga. Odkąd jeżdżę autem, nie była taka droga. Jak przyjeżdżam ze Stanów, to tutaj i tak jest taniej. Nieruchomości też poszły w górę. Nie wydaję pieniędzy na markowe ciuchy. Dla mnie, żeby wydać 20 tys. na sukienkę, którą ubiorę raz, to miałabym wyrzuty sumienia. Inwestuję w torebki i buty. W nich przez lata mogę chodzić – wyznaje Krupa, która zdradziła też, że rozważa inwestycje w dom w jakimś egzotycznym miejscu.