Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Wiecie, gdzie została obnażona cała prawda o rządach PiS, której wcześniej nikt nigdy nikomu nie opowiedział, iż wszystko to jest tajne, a rząd tuszuje pewne sprawy i zsyła za mówienie o nich do, he he, Niska na Podkarpaciu.

No i jak dla nas to serio nie ma o czym mówić – typowe dzieło polskiej myśli kabaretowej, w pierwszych 10 minutach padły żarty na temat picia wódki, jeszcze większego picia wódki, była beka z osób grawitacyjnie uposażonych, przypominano widowni, iż Kaczafi jest niski, a Polacy są zawistni.