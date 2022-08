Koniec objazdu?

Nigdy żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, co my. Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju, stara, wypróbowana metoda – tymi słowami zwrócił się do polityków PiS Jarosław Kaczyński podczas niedawnej partyjnej konwencji w podwarszawskich Markach. Dalej tłumaczył, że Polacy „powinni uczynić wszystko, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję”. – Ale to zależy także od nas, bo są fakty i opowieści – dodał. I właśnie z opowieściami „o tym, że wszystko źle”, serwowanymi, jak mówi prezes, przez część mediów, partia musi dziś walczyć. Jak? Rozmawiając z Polakami bez pośrednictwa dziennikarzy. Jarosław Kaczyński nie bez powodu stwierdził, że to „stara, wypróbowana metoda”. Wielokrotnie mówił o tym na przestrzeni lat zarówno na większych, jak i mniejszych spotkaniach ze współpracownikami. Nigdy nie ufał mediom i dziennikarzom, uważając, że zawsze były, są i będą prawicy nieprzychylne. A skoro nie da się tego w prosty sposób zmienić, to należy spróbować to ominąć.

Zaskoczeni niezadowolonymi

Kaczyński, nie bez racji, jest przekonany, że to właśnie bezpośrednie spotkania z ludźmi i ogromna praca włożona w objazd po kraju przyczyniły się do podwójnej wygranej w 2015 r. Dlatego dziś, widząc piętrzące się przed PiS trudności – inflację, drożyznę, rosnące raty kredytów, wojnę na Ukrainie, przepychanki z Unią – uznał, że objazd kraju będzie najlepszym rozwiązaniem.