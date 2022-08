„Złoty miliard”: od Putina do Stalina

Z INNEJ PERSPEKTYWY | Co to jest „złoty miliard”? To termin, którego użył niedawno Władimir Putin do nazwania wroga i zarazem określenia własnej ideologii.

Na konferencji „Silne idee na nowe czasy”, zorganizowanej w Moskwie 20 lipca, prezydent Rosji stwierdził, że te dwa słowa najcelniej podsumowują stan obecnej geopolityki. „Złoty miliard” to mieszkańcy Europy, Ameryki Północnej, zapewne jeszcze Japonii, Australii i Nowej Zelandii – wspólnota drapieżnych kolonizatorów i rasistów, którzy pod przewodem Waszyngtonu chcą nadal eksploatować pozostałe siedem miliardów ludzi, tak jak przez wieki grabili ludy Afryki i Azji. „Spójrzcie, jak splądrowane zostały Indie” – poprosił retorycznie słuchaczy prezydent Rosji. Owymi słuchaczami nie byli tylko zgromadzeni na sali Domu Kultury przy Błotnej nabierieżnoj 15, gdzie Putin wygłaszał swoją mowę. Poprzedniego dnia prezydent Rosji gościł w Teheranie, gdzie starał się stworzyć wrażenie spójności antyzachodniej osi Rosja – Iran – Turcja.