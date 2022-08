Niemcy zachowują się jak Ruscy

Rosja ograniczyła przepustowość Nord Stream 1 do 20 proc”.. To informacja radosna czy niedobra? Cieszymy się, bo Putin mniej eksportuje i mniej zarabia? Cieszymy, bo Putin sam na siebie nałożył embargo, o które apelowała Unia? Czy może martwimy się, bo brakuje paliw i Europa od tego zdechnie? Czy może mimo wszystko cieszymy się, bo Putin zakręcając kurek, osłabia Niemców, a Niemcy i Rosja to nasze największe zagrożenie, gdy są w sojuszu, więc lepiej, żeby byli pokłóceni?

***

„Najwięcej aut elektrycznych jest w Kalifornii”. To informacja radosna czy nie? „Kalifornia ma najwyższy na świecie udział energii produkowanej ze źródeł czystych, czyli z wiatraków i paneli”. Cieszymy się! Ale… Najwięcej wyłączeń prądu jest w Kalifornii i jest to związane z tym, że system oparty na wiatrakach i panelach nie wyrabia, więc nie masz gdzie naładować twojego elektrycznego samochodu. Dlatego każdy aktor hollywoodzki lub inny bogacz, którego stać było na kupienie elektrycznego auta (kosztującego dziesięć razy tyle co normalny benzyniak), ma też drugie auto – na benzynę – i trzecie na ropę. Natomiast zwyczajni obywatele dostali polecenie od gubernatora Kalifornii, że mają ograniczyć stosowanie klimatyzacji, bo ona żre za dużo prądu i zawala system.